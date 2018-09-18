امريكا عاجزة عن تصفير صادرات النفط الايراني

وفي حديث لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اشار كوك الي مزاعم السعودية بشان ملئ فراغ النفط الايراني في الاسواق العالمية، قائلا ان السعوديين سيتمكنون خلال موسم الخريف الذي تقل فيه الحاجة الداخلية الي استخدام النفط، من ملئ هذا الفراغ لكنهم لن يبيعوا نفطهم باسعار رخيصة؛ وذلك نزولا عند رغبة امريكا في ذلك.

وردا علي سؤال بشان اسباب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، رأي الخبير البريطاني انه 'كان قرارا شخصيا بامتياز'؛ موضحا ان العداء بين اوباما وترامب بلغ الحدّ الذي كرس الاخير جهوده علي تدمير كافة الانجازات التي حققها سلفه دون الاكتراث الي مصالح امريكا.

وفي جانب اخر من تصريحاته لمراسل 'ارنا'، اشار كوك الي جهود اوروبا لدعم شركاتها علي مواصلة التعاون مع ايران؛ قائلا انه هذه الجهود تخدم مصالح طهران.

وتابع قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت طوال العقود الماضية أنها جديرة بالثقة في مجال الصفقات النفطية؛ داعيا اوروبا الي استيراد النفط الخام الايراني لضمان امن الطاقة لديها.

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