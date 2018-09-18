كبير الباحثين في جامعة لندن :

امريكا عاجزة عن تصفير صادرات النفط الايراني

لندن / 18 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد كبير الباحثين لدي مؤسسة الدراسات الامنية بجامعة لندن 'كريس كوك'، ان الولايات المتحدة الامريكية غير قادرة علي تصفير حجم صادرات النفط الايراني؛ مردفا ان الدول المنتجة للنفط تعجز عن منافسة سعر الخام الايراني علي صعيد الاسواق العالمية.

وفي حديث لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اشار كوك الي مزاعم السعودية بشان ملئ فراغ النفط الايراني في الاسواق العالمية، قائلا ان السعوديين سيتمكنون خلال موسم الخريف الذي تقل فيه الحاجة الداخلية الي استخدام النفط، من ملئ هذا الفراغ لكنهم لن يبيعوا نفطهم باسعار رخيصة؛ وذلك نزولا عند رغبة امريكا في ذلك.
وردا علي سؤال بشان اسباب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، رأي الخبير البريطاني انه 'كان قرارا شخصيا بامتياز'؛ موضحا ان العداء بين اوباما وترامب بلغ الحدّ الذي كرس الاخير جهوده علي تدمير كافة الانجازات التي حققها سلفه دون الاكتراث الي مصالح امريكا.
وفي جانب اخر من تصريحاته لمراسل 'ارنا'، اشار كوك الي جهود اوروبا لدعم شركاتها علي مواصلة التعاون مع ايران؛ قائلا انه هذه الجهود تخدم مصالح طهران.
وتابع قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت طوال العقود الماضية أنها جديرة بالثقة في مجال الصفقات النفطية؛ داعيا اوروبا الي استيراد النفط الخام الايراني لضمان امن الطاقة لديها.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

كبير المحللين

امريكا عاجزة

تصفير

جامعة لندن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

امريكا عاجزة عن تصفير صادرات النفط الايراني

معظم المشاهدات

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره الايراني لزيارة بغداد

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

أحدث الأخبار

إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

في المجلس الأعلي للتنسيق الإقتصادي؛

إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

بوتين: حادث الطائرة الروسية يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

بوتين: حادث الطائرة الروسية يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

إجتماع قنصلي بين إيران وبريطانيا

إجتماع قنصلي بين إيران وبريطانيا

اقامة مراسم تاسوعاء الحسينية (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم تاسوعاء الحسينية (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

موضوعات مرتبط