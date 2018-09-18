برعاية الرئيس الأذربيجاني؛

إفتتاح خط باكو-أستارا السريع

باكو/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- تم اليوم الثلاثاء، إفتتاح خط باكو-أستارا السريع الذي يمتد حتي حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية رئيس الجمهورية الأذربيجاني 'الهام علييف'.

وأضاف رئيس دائرة الطرق في جمهورية أذربيجان 'صالح محمد أوف' حول إنشاء هذا الخط السريع انه كان طول الطريق القديم الذي يربط بين باكو-أستارا المحاذي لحدود الجمهورية الإسلامية 243 كلم وبعد تدشين الخط السريع الجديد، قصرت هذه المسافة نحو38 كلم ليصل طول الخط السريع الجديد الي 204 كيلومترات.
وأضاف، ان هذا الخط السريع الرباعي، تم مده بمشاركة عدد من الشركات من جمهورية اذربيجان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وأميركا وفي عدة مراحل خلال الأعوام 2006 و2009 و2011 حتي 2018.
وتابع رئيس دائرة الطرق في جمهورية أذربيجان: يوجد علي طول هذا الخط السريع 24 جسرا و66 ممرا تحت الأرض و4 أنفاق.
علما بأن الخط السريع الواصل بين باكو-أستارا الذي يعد جزءا من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الي جانب ضمان إنسيابية حركة السيارات، يسهم في تطوير السياحة والزراعة والنقل.
إنتهي**أ م د**س.ر



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إفتتاح خط باكو-أستارا السريع

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