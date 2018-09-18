روحاني الي نيويورك الأسبوع القادم

طهران/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون العلاقات والإعلام 'برويز إسماعيلي'، عن زيارة رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني' الي نيويورك يوم الأحد القادم 23 أيلول/سبتمبر وذلك بهدف المشاركة في إجتماع الجمعية العامة الثالث والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة وإلقاء كلمة في هذا الإجتماع حول مواقف إيران فيما يخص آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف إسماعيلي اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا ان رئيس الجمهورية سيلقي ايضا كلمة في إجتماع 'السلام' الذي ستعقده الامم المتحدة لإحياء ذكري 'نيلسون مانديلا' .
وحسب إسماعيلي، من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية كبار المدراء والنخب في نيويورك كما سيعقد إجتماعا مع عدد من الشخصيات البارزة علي الساحة السياسة وسيلتقي ايضا عددا من قادة الدول الإسلامية في أميركا.
كما أعلن إسماعيلي عن حوارات ستجريها بعض وسائل الإعلام الدولية مع الرئيس روحاني في ختام زيارته الي نيويورك مضيفا ان روحاني سيلتقي خلال زيارته هذه عددا من رؤساء الدول المشاركين في إجتماع الجمعية العامة والأمين العام للمنظمة وعددا من رؤساء المنظمات الدولية لمناقشة أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
وأعلن إسماعيلي انه وفقا للبرنامج فان الرئيس روحاني سيغادر نيويورك مساء الاربعاء (26 سبتمبر) عائدا الي طهران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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روحاني الي نيويورك الأسبوع القادم

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