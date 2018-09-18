كازاخستان تنفي انتشار قواعد اميركية في بحر قزوين

واعتبر الوزير الكازاخي في تصريح له هذه الانباء والتقارير بانها ليست الا اشاعات حسبما افادت وكالة آكي برس للانباء.

وقال آباييوف انه ووفقا للمعاهدة الموقعة بين الدول المطلة علي بحر قزوين فان هذا البحر هو بحر الصداقة والسلام والتعاون مضيفا ان هذه المعاهدة لاتسمح لكازاخستان بان تنشر تجهيزات وقوات عسكرية لدولة اخري في سواحل بحر قزوين.

وتابع لكن هناك قضية اخري تحت عنوان الترانزيت الذي يخص لقوات الامن الدولية من اجل ارسال الادوات الي قوات حلف الناتو المنتشرة في افغانستان اذ ترتبط بقضية تقديم المساعدة لحمايه الاستقرار ومواجهة الجماعات الارهابية في المنطقة.

انتهي**2018**س.ر

