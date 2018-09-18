اتمام فرش حرم الامامين العسكريين (ع) بالرخام الايراني

بغداد/18 ايلول/سبتمبر/ارنا-أعلن رئيس لجنة اعادة اعمار المراقد المقدسة في مدينة سامراء عباس قطب الديني، عن الانتهاء من عملية فرش حرم الامامين العسكريين عليهما السلام في المدينة بالرخام الايراني.

واكد عباس قطب الديني في تصريحات صحفية، انتهاء العمل بفرش صحن باب الغيبة في حرم الامامين العسكريين(ع) بالرخام الايراني بمساحة الفين وخمسمائة متر مربع.
واشار رئيس لجنة اعادة اعمار المراقد المقدسة في سامراء الي 'ان صحن باب الغيبة، الذي يعتبر الباب الرئيسي للحرم ومحل استراحة الكثير من الزوار خلال ايام الاربعين الحسيني، بات الان مفروشاً بالرخام الايراني الممتاز والفريد'.
وأوضح قطب الديني، 'ان عملية فرش الصحن استغرقت مدة شهرين، حيث شارك في هذا المشروع مهندسون من محافظات خراسان شمالي وخراسان رضوي وخراسان جنوبي وكلستان وسمنان'.
ولفت الي 'ان مشروع فرش صحن باب القبلة بالرخام سيتم تسليمه الي لجنة اعادة الاعمار بعد الانتهاء من اعادة اعمار البني التحتية'.
ومعروف ان مرقد الامامين، علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام، الذي كان قد تعرض في شهر شباط-فبراير من عام 2006 لعمل ارهابي كبير من قبل الجماعات التكفيرية الوهابية، يستقبل سنويا ملايين الزائرين من مختلف محافظات ومدن العراق، فضلا عن الزائرين الاجانب القادمين من دول اسلامية وغير اسلامية مختلفة، وتم انجاز النسبة الاكبر من مشروع انجازه، وكان للجمهورية الاسلامية الايرانية مساهمة كبيرة ومهمة فيه.
انتهي ع ص**س.ر



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اتمام فرش حرم الامامين العسكريين (ع) بالرخام الايراني

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