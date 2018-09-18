الإتحاد الاوروبي واليونسكو يساهمان في تنشيط طريق الحرير

ونقلاً عن مكتب اليونسكو في طهران سيتم بدء هذا التعاون في هذا المشروع إعتباراً من اكتوبر 2018 ليستمر 3 سنوات تحت عنوان برنامج «العام الاوروبي للتراث الثقافي» ويتمثل في صيانة التراث الثقافي المرئي وغير المرئي ذي الصلة بطريق الحرير في أفغانستان وايران وآسيا الوسطي.

وسيساعد البرنامج ايضاً في التنمية الاقتصادية السياحية المستدامة والترويج للحفاظ علي الطرق الطبيعية والطرق ذات الطابع الثقافي الواقعة في طريق الحرير من فنادق قديمة وشعبية وما شابهها من مواقع ومعالم.

كما سيضم البرنامج إقامة معرض جماعي لخدمة المشروع ومساعدات فنية عبر تجديد مشاركة الإتحاد الاوروبي واليونسكو فضلاً عن تصنيف سياسات ثقافية بعيدة المدي والقيام بنشاطات تنموية وتنفيذية تدخل في نطاق الإبداع كالافلام والتلفزيون والراديو والموسيقي والإصدارات والفنون التشكيلية والفنون الرقمية.

كما يهدف البرنامج الي تمكين المرأة والشباب وتوظيف الطاقة الثقافية لتكون في خدمة التنمية الاقتصادية لهذه الدول.

انتهي** ع ج**س.ر

