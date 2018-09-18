الاتفاق النووی نموذج للتقدم المستدام فی سیاق الامن العالمی

جاءت تصریحات الدبلوماسی البریطانی رفیع المستوي الیوم الثلاثاء خلال اجتماع الجمعیة العامة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذی تستضیفه العاصمة النمساویة فیینا.

وتطرق دانكن فی هذا المؤتمر، الي التقریر الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول التزام ایرانی بالاتفاق النووی؛ مؤكدا ان لندن ستواصل وفاءها بهذا الاتفاق.

وشدّد دانكن علي ضرورة تنفیذ الاتفاق النووی من قبل الدول الاعضاء لهذا الاتفاق؛ متطلعا الي استمرار ایران فی الالتزام بتعهداتها ایضا.

من جانبه، قال مبعوث فرنسا فی كلمته امس خلال اجتماع الجمعیة العامة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قال ان الاتفاق النووی آلیة ضروریة فی سیاق الحدّ من الانتشار النووی وحمایة الامن؛ مردفا ان فرنسا ستواصل التزامها بالحفاظ علي الاتفاق.

واعرب المبعوث الفرنسی عن أسفه لانسحاب 'احد الاطراف' من هذا الاتفاق؛ قائلا : نحن نأسف علي هذا القرار لكن (ذلك البلد) یعجز عن التشكیك فی أداء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن التحقق من سلمیة الانشطة النوویة والاشراف علي تنفیذ الاتفاق النووی.

وتابع قائلا، ان فرنسا ترحب وتثمن نشاطات الوكالة فی هذا الخصوص.

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