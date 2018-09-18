الانصاري: بعض الجهات تحاول التشويش علي علاقات العراق مع ايران

بغداد/18 ايلول/سبتمبر/- اكد الامين العام المساعد لمنظمة بدر في العراق عضو تحالف الفتح عبد الكريم الانصاري بان هناك بعض الجهات الخارجية تحاول التشويش علي علاقات العراق مع ايران، وان الجمهورية الاسلامية كانت السند الاساس في دعم الشعب العراقي من خطر عصابات داعش الارهابية.

وقال الانصاري في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان' الجمهورية الاسلامية في ايران كانت السند الاساس في دعم الشعب العراقي من خطر عصابات داعش الارهابية ، اما مايقال بان العراق يمتلك اسلحة بالستية ايرانية فهذا الامر مجرد زوبعة اعلامية لا اكثر وياتي لغرض التشويش علي علاقات العراق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف ، ان' هذه الهجمة الاعلامية علي الجمهورية الاسلامية في ايران جاءت لغرض التغطية علي الانجازات التي حققتها في مجال محاربة الارهاب بالعراق.
وكان تقرير لوكالة 'رويترز' قد زعمت في وقت سابق بأن إيران زودت 'جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق' بصواريخ بالستية، وأنها تطور قدرتها لردع الهجمات المحتملة علي مصالحها في الشرق الأوسط ولضرب خصومها في المنطقة (علي حد زعمها).
انتهي ع ص**س.ر



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عبدالكريم الانصاري

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الانصاري: بعض الجهات تحاول التشويش علي علاقات العراق مع ايران

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