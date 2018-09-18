'هادي العامري' يسحب ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء العراقية

بغداد/18 ايلول/سبتمبر/- كشف رئيس تحالف 'الفتح' العراقي هادي العامري، سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال العامري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، 'انسحابنا جاء لفسح المجال امام الآخرين ضمن توصيات المرجعية الدينية' مؤكداً أنه 'سيبقي في مواقف التصدي والدفاع عن حقوق الشعب العراقي في ساحات البناء كما كنا في ساحات الجهاد'.
وأضاف 'العراقيون وقفوا ضد الضغوط الامريكية والمال الخليجي' مشيرا 'يجب ان نذهب الي شخص نتوافق عليه في رئاسة الوزراء لانجاح مهمته'.
وشدد العامري 'لا خيار أمام العملية سوي التوافق السياسي وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة' لافتا ان 'تحالف البناء تجاوز التخندق الطائفي ولدينا انفتاح علي الكرد'.
وتابع 'لا يوجد نص دستوري بان يكون رئيس الجمهورية كردي إنما هكذا جري العرف السياسي'.
ونفي العامري، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن أسماء مرشحي الوزارات.
انتهي ع ص**س.ر



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