السيد عمار الحكيم يؤكد للحلبوسي علي ضرورة تقليل الامتيازات في السلطات الثلاث

بغداد/18 ايلول/سبتمبر/- شدد رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، علي ضرورة النهوض بعملِ مجلس النواب العراقي لتشريع القوانين المهمة وتفعيلِ عمل لجانه وإبعاده عن المناكفاتِ السياسيةِ وتقليل الامتيازات في السلطات الثلاث.

وذكر بيان لمكتبه، ان السيد عمار الحكيم استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 'وشدد خلال اللقاء علي ضرورةِ النهوض بعملِ مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة وتفعيلِ عمل لجانه وإبعاده عن المناكفاتِ السياسيةِ ، وأكدنا أهميةَ تغليب المصلحة العامة علي المصالح الخاصة وتمرير القوانين ذات التماس المباشر مع مصلحةِ العراق والعراقيين والتي يستكملُ بها جسد النظام السياسيّ في العراق'.
واضاف البيان 'بارك السيد الحكيم للحلبوسي تسلمه رئاسة مجلس النواب العراقيّ وانتخاب نائبيه كخطوةٍ أولي لاستكمالِ الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة'.
وأكد السيد الحكيم 'أهمية تشكيل حكومة قوية وخدومة وقادرة علي تحقيقِ تطلعات الشعب العراقيّ'
ودعا الي 'أهميةِ التكامل بين السلطات الثلاث مع العملِ علي تقليل الامتيازات التي لا داعيَ لها'.
وشدد علي 'أهميةَ التوازن وإبعاد العراق عن سياسةِ المحاور وإبقائه علي الحيادِ كجسرٍ لتواصل المتخاصمين وإنتاج القرار العراقيّ علي وفقِ المصلحة العراقية'.
انتهي ع ص**س.ر



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السيد عمار الحكيم يؤكد للحلبوسي علي ضرورة تقليل الامتيازات في السلطات الثلاث

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