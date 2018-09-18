برعاية قوات حرس الثورة الاسلامية

إقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية جنوب البلاد

طهران/18ايلول/سبتمبر/إرنا – قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف اليوم الثلاثاء: إنّ الحرس الثوري سيرعي إقامة استعراض عسكري في 22 ايلول/سبتمبر بدايه اُسبوع الدفاع المقدس في جنوب ايران في مدينة بندرعباس، سيُلقي خلاله رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني كلمة.

وقال العميد شريف انه سيتم خلال هذا الاستعراض العسكري اظهار قوة وكفاءة القوات المسلحة الايرانية الرادعة في شتي المجالات الدفاعية .
وأضاف العميد شريف بأنّ حرس الثورة الاسلامية سيرعي هذا الاستعراض بمناسبه بدء اسبوع الدفاع المقدس في 22ايلول/سبتمبر في مدينة بندر عباس لإظهار الاقتدار والسياده البحريه للقوات المسلحة الايرانية في الخليج الفارسي والمياه الحرة وذلك بمشاركه الوحدات و 600 قطعه بحريه منوعه ثقيله وخفيفه وطائرات سلاح البحر للجيش وسلاح البحر للحرس الثوري وكذلك قوي الامن الداخلي وعشرات الطائرات المقاتله لسلاحي الجو للجيش والحرس الثوري في الاجيال المختلفه.
وقال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: إنّ عشرات المقاتلات التابعة للقوة الجوية للجيش والحرس ستشارك ايضاً في الاستعراض فضلاً عن مشاركة 200 قطعة بحريه شعبية كمشاركة جماهيرية تعبوية نيابة عن آلاف السفن الشعبية الاُخري.
وأعلن العميد شريف بأنّ المنجزات والكفاءة الدفاعية للقوات المسلحة سيتم استعراضها بجدارة في إطار وحدات محمولة بحرياً وبرياً وجوياً ودفاعيا.
واكد ان اقامه هذا الاستعراض العسكري علي شواطئ الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز سيظهر ان القوات المسلحه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومن اجل حمايه المصالح الوطنيه للبلاد جاهزه لتنفيذ اراده النظام والشعب الايراني للتصدي لاي تهديد معاد في هذه المنطقه الاستراتيجيه.
انتهي** ع ج** 1718



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حرس الثورة

بندر عباس

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إقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية جنوب البلاد

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