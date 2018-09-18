السفير ايراني يلتقي رئيس وكالة انباء كيودو اليابانية

واشار السفير الايراني خلال اللقاء الي العلاقات الجيدة والتعاون بين ايران واليابان في شتي المجالات بما في ذلك مذاكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ووكالة كيودو للانباء داعيا الي تعزيز التعاون الثنائي في اطار مذكرة التفاهم.

واعتبر التعاون بين الوكالتين في شتي المجالات خاصة مشاركة وكالة كيودو للانباء في اجتماع منظمه وكالات انباء اسيا واوقيانيا (اوانا) الذي عقد باستضافة وكالة ارنا للانباء موخرا في طهران بانه احد السبل لتعزيز العلاقات الاعلاميه بين البلدين.

ومن جانبه اشار ميزوتاني خلال هذا اللقاء الي اهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية ومكانتها والتعاون الجيد بين البلدين معلنا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات بين طهران وطوكيو.

وصرح انه بالرغم من ان وكالة كيودو للانباء ليست وكالة حكومية لكن هذه الوكالة تتمسك ببث ونشر الانباء والتقارير بصورة محايدة منذ تاسيسها.

وزار السفير الايراني في ختام اللقاء الاقسام المختلفة لوكالة كيودو للانباء بما في ذلك القسم الدولي والشرق الاوسط.

انتهي**2018 ** 1718

