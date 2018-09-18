جهانغیری یوعز إلی محافظ اصفهان بمتابعة حادث اصطدام حافلة بشاحنة وقود

طهران/18ایلول/سبتمبر/ارنا- قدم النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری تعازیه لاسر ضحایا حادث اصطدام حافلة تقل الركاب بشاحنة وقود فی محافظة اصفهان (وسط) و اوعز إلی المحافظ بمتابعة اسباب وقوع الحادث.

كما دعا جهانغیری الیوم الثلاثاء مسئولی وزارة الطرق و بناء المدن و قوی الامن الداخلی الی متابعة كافة ابعاد هذا الحادث الذی اودی بحیاة 19 شخصا و اصابة عدد اخر من المواطنین الایرانیین.
وسال الباری تعالی بان یمن بالشفاء العاجل علی مصابی هذا الحادث و یتغمد الضحایا بواسع رحمته.
یذكر ان الحادثة وقعت عند الساعة الحادیة عشرة و 30 دقیقة من لیلة امس الاثنین بالتوقیت المحلی (السابعة مساء بتوقت غرینتش)، فی الطریق بین مدینتی كاشان ونطنز، علی بعد 25 كم من الاخیرة.
وكانت الحافلة متجهة من طهران الی كرمان (جنوب شرق) حینما وقع حادث الاصطدام ، حیث تم علی الفور ایفاد فرق من الطوارئ الطبیة والهلال الاحمر والاطفاء وقوی الامن الداخلی الی موقع الحادث .
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جهانغیری یوعز إلی محافظ اصفهان بمتابعة حادث اصطدام حافلة بشاحنة وقود

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