الدفاع الروسية: الاستفزاز الإسرائيلي أدي إلي إسقاط طائرتنا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلي التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية التي تسببت بسقوطها.

وأضاف: 'لم يكن ممكنا لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلي وطياري 'إف-16' ألا يكونوا قد رصدوا الطائرة الروسية، حيث أنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كم ورغم ذلك، نفذوا هذا الاستفزاز عمدا'.

وختم بالقول: 'نعتبر هذا الاستفزاز الإسرائيلي تصرفا عدائيا، حيث أسفرت الممارسات اللامسؤولة للعسكريين الإسرائيليين عن مقتل 15 عسكريا روسيا ونحتفظ بحق الرد بالإجراءات الجوابية المناسبة'.

المصدر: روسيا اليوم

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