مصدر عسكري يمني ينفي الأخبار التي يروج لها العدوان عن وصوله إلي كيلو 10 وكيلو 16 بالحديدة

وأوضح المصدر أن تلك الأخبار عارية عن الصحة و تأتي نتيجة الفشل الذريع لتلك القوي وعجزها عن تحقيق أي تقدم ، مبيناً أن تواجدها يقتصر الآن في الصحراء شمال شرق المطار جنوبي كيلو 16 وتحت الاستهداف المدفعي والصاروخي و الضغط الناري للجيش واللجان الشعبية.

وقال : ' لا يمر يوم إلا وهناك تنكيل بقوي الغزو ومرتزقتها وتدمير للآليات وقتلي وجرحي في صفوفهم نتيجة الهجمات والإغارات اليومية علي مواقعهم وتجمعاتهم '.

كما أكد أن تلك الشائعات تأتي محاولة لكسر الثبات والصمود الأسطوريين لأبطال الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومختلف الجبهات.

ولفت المصدر إلي أن أبطال الجيش واللجان الشعبية وأحرار تهامة حاضرون وجاهزون لتلقين قوي العدوان ومرتزقتها دروساً قاسية وتحويل الساحل الغربي إلي مستنقع لهم .

المصدر:سبأ نت

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