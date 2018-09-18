رجال الاعمال الافغان یواصلون احتجاجهم علی منع استیراد السلع من ایران

كابول/18ایلول/سبتمبر/ارنا- یواصل عدد من رجال الاعمال وعمال دائرة الجمارك اعتصامهم امام دائرة الجمارك بمحافظة فراه الافغانیة الحدودیة للیوم الثالث علی التوالی احتجاجا علی منع استیراد اربع سلع ایرانیة عبر معبر فراه الحدودی.

ویبدو ان المحتجین سیواصلون اعتصامهم حتی تلبیة مطالبهم .
وفی هذا السیاق اوضح ممثل اهالی فراه فی البرلمان الافغانی عضو اللجنة الاقتصادیة فیه ' سمیع الله صمیم' فی حدیث لمراسل ارنا، ان قرار منع استیراد اربع سلع ایرانیة هی المشتقات النفطیة و البلاط و السیرامیك و الحدید و الاسمنت تم اتخاذه علی اساس تقریر قدمه هو و عدد من نواب البرلمان لرئیس الجمهوریة بسب تفشی الفساد علی نطاق واسع من قبل عدد من نواب البرلمان و مسؤولین حكومیین و عمال دائرة الجمارك فی فراه .
واضاف ان معبر فراه الحدودی سیكون مغلقا حتی التوصل الی آلیة محددة لمنع الفساد .
یذكر ان صادرات ایران الی افغانستان تستمر بشكل معتاد عبر معابر حدودیة اخری فی محافظة هرات و نیمروز.
انتهی**1110 ** ن.ش



برچسب ها

اقتصاد

افغانستان

استیراد السلع

فراه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رجال الاعمال الافغان یواصلون احتجاجهم علی منع استیراد السلع من ایران

معظم المشاهدات

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره الايراني لزيارة بغداد

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

أحدث الأخبار

إقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية جنوب البلاد

برعاية قوات حرس الثورة الاسلامية

إقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية جنوب البلاد

السفير ايراني يلتقي رئيس وكالة انباء كيودو اليابانية

السفير ايراني يلتقي رئيس وكالة انباء كيودو اليابانية

المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية فرصة حصرية للدبلوماسية الايرانية

وزير الخارجية الايراني:

المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية فرصة حصرية للدبلوماسية الايرانية

الرئيس الايراني يدعو المسؤولين الي متابعة عاجلة لحادث طريق مدينة كاشان

الرئيس الايراني يدعو المسؤولين الي متابعة عاجلة لحادث طريق مدينة كاشان

افتتاح معرض وثائق دور وزاره الخارجية في فترة الدفاع المقدس

افتتاح معرض وثائق دور وزاره الخارجية في فترة الدفاع المقدس

موضوعات مرتبط