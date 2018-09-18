رجال الاعمال الافغان یواصلون احتجاجهم علی منع استیراد السلع من ایران

ویبدو ان المحتجین سیواصلون اعتصامهم حتی تلبیة مطالبهم .

وفی هذا السیاق اوضح ممثل اهالی فراه فی البرلمان الافغانی عضو اللجنة الاقتصادیة فیه ' سمیع الله صمیم' فی حدیث لمراسل ارنا، ان قرار منع استیراد اربع سلع ایرانیة هی المشتقات النفطیة و البلاط و السیرامیك و الحدید و الاسمنت تم اتخاذه علی اساس تقریر قدمه هو و عدد من نواب البرلمان لرئیس الجمهوریة بسب تفشی الفساد علی نطاق واسع من قبل عدد من نواب البرلمان و مسؤولین حكومیین و عمال دائرة الجمارك فی فراه .

واضاف ان معبر فراه الحدودی سیكون مغلقا حتی التوصل الی آلیة محددة لمنع الفساد .

یذكر ان صادرات ایران الی افغانستان تستمر بشكل معتاد عبر معابر حدودیة اخری فی محافظة هرات و نیمروز.

انتهی**1110 ** ن.ش

