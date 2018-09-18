استعراض عسكري جوي بمشاركة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية

بندرعباس/18ايلول/سبتمبر/إرنا – قال نائب مساعد قسم العلاقات العامة التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العقيد يوسف صفي بور اليوم الثلاثاء: إنه سيقام استعراض جوي بمشاركة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في سماء مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وعلي هامش التدريبات الاستعدادية لهذا الاستعراض أضاف العقيد صفي بور في تصريح للصحفيين بأنّ هذا الاستعراض الجوي المشترك سيكون الثاني من نوعه تشارك فيه 9 مقاتلات من طراز اف 4 وأربع مقاتلات من طراز ميراج و6 مقاتلات من طراز سوخو 22 وأربع مقاتلات من طراز توكانو إضافة الي 3 طائرات من نوع ياك 12 وثلاث مروحيات إشنوك ومروحيتان من طراز 212.
وأفاد هذا المسؤول العسكري من الجيش الايراني بأنّ هذا الاستعراض سيكون رسالة أمن وسلام موجهة الي الدول الصديقة والجارة واستعراضاً للقوة أمام الأعداء وأمام الإستكبار العالمي كي لاتسوّل جهة لنفسها الطمع بأراضي ايران أو مياهها لأنها ستلقي رداً صاعقاً وحاسماً.
وسيقام هذا الاستعراض الجوي برعاية الجيش الايراني في السبت 22 ايلول/سبتمبر الغاية منه عرض قوة واقتدار القوة العسكرية الايرانية الحامية للأجواء الايرانية بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.
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استعراض عسكري جوي بمشاركة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية

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