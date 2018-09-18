قاسمی: نأمل بان تتمخض الاتفاقیات حول ادلب عن نتائج جیدة

وعلی هامش مراسم ازاحة الستار عن وثائق 'دور الخارجیة فی فترة الدفاع المقدس' ( الحرب العراقیة المفروضة ضد ایران فی ثمانینات القرن الماضی) رحب قاسمی فی تصریح له الیوم الثلاثاء بالاتفاق التركی- الروسی لانشاء منطقة منزوعة السلاح فی ادلب السوریة و اضاف: اننا كنا دوما علی علم بالتطورات فی سوریا و كذلك المشاورات التی جرت بین تركیا و ایران و روسیا ولم تتم مناقشة القضایا دون اطلاع ومعرفة الطرف الاخر.

واعرب عن امله بان ینتهی هذا التفاهم و الاتفاقیات القادمة التی تجسد النجاح الدبلوماسی الی نتائج جیدة فی ادلب بحیث نشهد سوریا الجدیدة.

انتهی**1110** 1837

