قاسمی: نأمل بان تتمخض الاتفاقیات حول ادلب عن نتائج جیدة

طهران/18ایلول/سبتمبر/ارنا- وصف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی الاتفاقیات الحاصلة حول ادلب بانها تجسد النجاح الدبلوماسی معربا عن امله بأن تتمخض هذه الاتفاقیات عن نتائج جیدة فی ادلب بحیث نشهد سوریا الجدیدة.

وعلی هامش مراسم ازاحة الستار عن وثائق 'دور الخارجیة فی فترة الدفاع المقدس' ( الحرب العراقیة المفروضة ضد ایران فی ثمانینات القرن الماضی) رحب قاسمی فی تصریح له الیوم الثلاثاء بالاتفاق التركی- الروسی لانشاء منطقة منزوعة السلاح فی ادلب السوریة و اضاف: اننا كنا دوما علی علم بالتطورات فی سوریا و كذلك المشاورات التی جرت بین تركیا و ایران و روسیا ولم تتم مناقشة القضایا دون اطلاع ومعرفة الطرف الاخر.
واعرب عن امله بان ینتهی هذا التفاهم و الاتفاقیات القادمة التی تجسد النجاح الدبلوماسی الی نتائج جیدة فی ادلب بحیث نشهد سوریا الجدیدة.
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قاسمی: نأمل بان تتمخض الاتفاقیات حول ادلب عن نتائج جیدة

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