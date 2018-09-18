مصرع 19 شخصا اثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود وسط ايران

كاشان/18ايلول/سبتمبر/ارنا- ادي حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة وقود في الطريق بين كاشان ونطنز في محافظة اصفهان وسط ايران الي مقتل 19 شخصا.

واعلن مركز الطواريء في اصفهان عن اصابة 27 شخصا من ركاب الحافلة تم نقلهم الي المستشفيات كما تمت معالجة بعض المصابين في مكان الحادث.
وحسب ما اعلن مركز الطواريء فان عشرة مصابين غادروا المستشفي بعد ان تلقوا العلاج اللازم .
الي ذلك اعلن مدير مركز الطواريء الطبي في اصفهان 'غفور راستين' في حديث لمراسل ارنا، ان اثنين من المصابين يعانيان من الحروق قائلا ان احتمال زيادة عدد القتلي غير وارد.
يذكر ان الحادثة وقعت في الساعة الحادية عشرة و 30 دقيقة ليلة امس الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقت غرينتش)، في الطريق بين مدينتي كاشان ونطنز، علي بعد 25 كم من الاخيرة.
وكانت الحافلة متجهة من طهران العاصمة الي كرمان (جنوب شرق) حينما وقع حادث الاصطدام لها، حيث تم علي الفور ايفاد فرق من الطوارئ الطبية والهلال الاحمر والاطفاء وقوي الامن الداخلي الي مكان الحادث .
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مصرع 19 شخصا اثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود وسط ايران

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