معدل عدد الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق يبلغ الفي زائر يوميا

طهران/18ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن مدير عام مكتب التخطيط و الاشراف علي شؤون الزيارة في منظمة الحج و الزيارة 'مرتضي اقائي' ان معدل عدد الزوار الايرانيين الذين يتوجهون لزيارة العتبات المقدسة في العراق يبلغ الفي زائر يوميا منذ بدء شهر محرم الحرام.

واضاف اقائي اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان ستين في المئة من الزوار الايرانيين يتوجهون الي العراق بريا.
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معدل عدد الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق يبلغ الفي زائر يوميا

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