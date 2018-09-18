التبادي التجاري بين خراسان الجنوبية وافغانستان يجري بشكل عادي

واضاف 'محمد رضا فخر' اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، اننا لم نتلق اي رسالة او وثيقة تقضي بمنع تبادل سلع خاصة بين ايران و افغانستان و ان السوق يعيش اجواء معتادة.

هذا و كان امين عام غرفة التجارة المشتركة بين ايران و افغانستان ' مظفر عليخاني' قد اعلن امس الاثنين عن منع تصدير بعض السلع الايرانية و هي الاسمنت و المشتقات النفطية والحديد الي افغانستان من معبر فراه فيما اكد علي امكانية تصدير السلع من معابر حدودية اخري بما فيها دوغارون و نيمروز.

ونفي عليخاني الاخبار المتداولة بشأن منع تصدير المشتقات النفطية و الاسمنت و الحديد و البلاط و السراميك الي افغانستان واكد ان منع تصدير هذه السلع يقتصر علي معبر فراه ولا يمت بصلة الي العقوبات الامريكية.

يذكر ان فراه من النقاط الحدودية بين ايران و افغانستان التي تقع علي مقربة من محافظة خراسان الجنوبية.

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