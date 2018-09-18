'روس اتوم' تبدأ الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر

موسكو / 18 ايلول / سبتمبر /ارنا-
بدات شركة 'روس اتوم' الروسية الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية الواقعة جنوب ايران.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' نقلا عن وكالة 'تاس' الروسية بان رئيس شركة 'روس اتوم' الكيسي ليخاتشوف قال، ان شركة 'روس اتوم' قد بدات الاجراءات التقنية والعملانية في مكان انشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية.
واضلف ليخاتشوف في كلمته الثلاثاء خلال الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، ان الاعمال التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر قد انطلقت.
يذكر ان شركة 'روس اتوم' التي انجزت الوحدة الاولي من محطة بوشهر النووية بطاقة 1000 ميغاواط قبل نحو 4 اعوام، قد ابرمت اتفاقا مع منظمة الطاقة الذرية الايرانية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من المحطة.
يشار ايضا الي ان شركة 'اتوم ستروي اكسبورت' التابعة لشركة 'روس اتوم' الحكومية الروسية تعتبر المتعهد الرئيس لانشاء محطة بوشهر النووية.
وتم انجاز التصميم التقني للوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر من قبل 'مؤسسة اورغ انرغو ستروي'.
ووفقا للبرنامج المعلن فمن المقرر تسليم الوحدة الثانية من محطة بوشهر الي ايران في العام 2024 والوحدة الثالثة في العام 2026 لترتفع طاقة توليد الكهرباء في المحطة من 1000 ميغاواط حاليا الي اكثر من 3100 ميغاواط.
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اقتصاد

روس اتوم

محطة بوشهر

الطاقة النووية

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