استقلال طهران يودع دوري ابطال اسيا بتعادله مع السد القطري

وسيلاقي السد القطري، برسبوليس الايراني، في مرحلة قبل النهائي بعد فوز الاخير 3-1 في طهران علي الدحيل القطري في إياب الدور ربع النهائي للبطولة في وقت سابق من يوم الاثنين.

تقدم أكرم عفيف للسد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة من الجزائري بغداد بونجاح.



لكن روح الله باقري أدرك التعادل لاستقلال في الدقيقة 32 .

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم استقلال طهران بهدف سجاه مرتضي تبريزي لتصبح النتيجة 2-1 للضيوف.

ولعب الاستقلال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد حصول المدافع روزبه جشمي علي الإنذار الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للسد ترجمها عفيف الي هدف مدركا التعادل.

انتهي ** 2342

