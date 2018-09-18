رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا:

الحظر الاميركي ضد ايران جريمة حرب

لندن / 18 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا مسعود شجرة، اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران بانها ناقضة للحقوق الاساسية للحياة الاقتصادية للبلاد، متهما واشنطن بارتكاب جريمة حرب بفرضها الحظر.

وفي رسالة وجهها بالفيديو علي الموقع الالكتروني للجنة اكد شجرة بان الحظر تحول الي اداة للاعلان عن الحرب والذي سيؤدي تاليا الي جريمة حرب.
واشار شجرة الي الحصار المفروض علي الشعب اليمني والذي ادي العام الماضي الي وفاة 50 الف طفل وان التقارير افادت بان مئات الالاف يمكن ان يفقدوا حياتهم اثر الحظر والحصار المفروض علي هذا الشعب من قبل السعودية علي المدي الاعوام الثلاثة الاخيرة.
واضاف، ان هذا الامر يحدث في الوقت الذي واكب الغرب بزعامة اميركا الحكومة السعودية علي مدي الاعوام الثلاثة الاخيرة ليبيع المزيد من الاسلحة لهذه الحكومة لقصف الشعب اليمني.
وقال، ان لجنة حقوق الانسانية الاسلامية في بريطانيا ستنظم اجتماعا علي هامش مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة في جنيف وتعتزم طرح موضوع الحظر الاقتصادي كاداة لارتكاب جرائم حرب.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

حقوق الانسان

اليمن

مسعود شجرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحظر الاميركي ضد ايران جريمة حرب

معظم المشاهدات

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره الايراني لزيارة بغداد

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

أحدث الأخبار

`روس اتوم` تبدأ الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر

'روس اتوم' تبدأ الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر

اصابة 20 شخصا اثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود وسط ايران

اصابة 20 شخصا اثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود وسط ايران

استقلال طهران يودع دوري ابطال اسيا بتعادله مع السد القطري

استقلال طهران يودع دوري ابطال اسيا بتعادله مع السد القطري

الحظر الاميركي ضد ايران جريمة حرب

رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا:

الحظر الاميركي ضد ايران جريمة حرب

الطائرة الایرانیة تخسر امام نظیرتها البولندیة فی بطولة العالم

الطائرة الایرانیة تخسر امام نظیرتها البولندیة فی بطولة العالم

موضوعات مرتبط