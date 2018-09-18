الحظر الاميركي ضد ايران جريمة حرب

وفي رسالة وجهها بالفيديو علي الموقع الالكتروني للجنة اكد شجرة بان الحظر تحول الي اداة للاعلان عن الحرب والذي سيؤدي تاليا الي جريمة حرب.

واشار شجرة الي الحصار المفروض علي الشعب اليمني والذي ادي العام الماضي الي وفاة 50 الف طفل وان التقارير افادت بان مئات الالاف يمكن ان يفقدوا حياتهم اثر الحظر والحصار المفروض علي هذا الشعب من قبل السعودية علي المدي الاعوام الثلاثة الاخيرة.

واضاف، ان هذا الامر يحدث في الوقت الذي واكب الغرب بزعامة اميركا الحكومة السعودية علي مدي الاعوام الثلاثة الاخيرة ليبيع المزيد من الاسلحة لهذه الحكومة لقصف الشعب اليمني.

وقال، ان لجنة حقوق الانسانية الاسلامية في بريطانيا ستنظم اجتماعا علي هامش مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة في جنيف وتعتزم طرح موضوع الحظر الاقتصادي كاداة لارتكاب جرائم حرب.

انتهي ** 2342

