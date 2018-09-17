الاركان العامة للقوات المسلحة :الدفاع المقدس انموذج للمقاومة والتصدي لاطماع الاعداء

وجاء في البيان ان حلول اسبوع الدفاع المقدس فرصة لاستذكار حرب الثمان سنوات التي فرضها الاستكبار علي نظامنا المقدس لنستخلص منها الدروس والعبر.

وشدد البيان ان الدفاع المقدس ليس نموذجاً لمقاومة الشعب الايراني فحسب بل انما هو تبلور اقليمي ودولي تجلت منجزاته في مشهد الصحوة الاسلامية والثورات الشعبية المعادية لامريكا والصهيونية وفي مشهد المقاومة الشعبية لشعوب اليمن وسوريا ولبنان وفلسطين.

واكد البيان علي ان الدفاع المقدس بات اليوم ثقافة ومقاومة عالمية لتمكنه من افشال اسطورة الهيمنة التي لاتهزم وتصديه لمخططات خيانة بعض الحكومات العميلة والرجعية في المنطقة.

وأضاف البيان، في مثل هذه الاجواء حيث يفرض الاستكبار العالمي حرباً اقتصادية واعلامية واسعة ضد ايران يمكن للشعب الايراني من خلال استلهام الدروس من فترة الدفاع المقدس احباط وافشال خطط امريكا المجرمة.

واكدت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها ، اننا قادرون علي توجيه صفعة اخري للعدو من خلال التمسك بالفكر الجهادي والعمل الدؤوب والاستفادة من التجارب القيمة لفترة الدفاع المقدس وبالاعتماد علي توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية .

وجاء في البيان 'نحن عازمون علي تعزيز تعزيز قدراتنا الدفاعية والحصول علي التقنيات الاستراتيجية الحديثة'.

انتهي**س.ر

