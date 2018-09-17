اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 17 ايلول/ سبتمبر- حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مساء الاثنين، الليلة الثانية لمراسم العزاء الحسيني التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران .
وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة، فان جمعا من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب حضروا مراسم عزاء سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السلام .انتهي**س.ر
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