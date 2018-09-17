اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 17 ايلول/ سبتمبر- حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مساء الاثنين، الليلة الثانية لمراسم العزاء الحسيني التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران .

وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة، فان جمعا من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب حضروا مراسم عزاء سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السلام .
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة

العزاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

معظم المشاهدات

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

لاریجانی : ایران تقف دوما الي جانب العراق وشعبه

خلال اتصال هاتفی مع نظیره العراقی الجدید؛

لاریجانی : ایران تقف دوما الي جانب العراق وشعبه

اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

ناشطون فی شبكات التواصل الاجتماعی بالعراق یعلنون تضامنهم مع ایران

ناشطون فی شبكات التواصل الاجتماعی بالعراق یعلنون تضامنهم مع ایران

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

أحدث الأخبار

الاركان العامة للقوات المسلحة :الدفاع المقدس انموذج للمقاومة والتصدي لاطماع الاعداء

الاركان العامة للقوات المسلحة :الدفاع المقدس انموذج للمقاومة والتصدي لاطماع الاعداء

القوات المكلفة بحراسة السفارة الايرانية في اثينا تخضع للاستجواب

القوات المكلفة بحراسة السفارة الايرانية في اثينا تخضع للاستجواب

برسبوليس يهزم الدحيل القطري 3-1

برسبوليس يهزم الدحيل القطري 3-1

اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

موضوعات مرتبط