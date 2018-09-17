اقامة الليلة الثانية من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة، فان جمعا من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب حضروا مراسم عزاء سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السلام .

انتهي**س.ر

