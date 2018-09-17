كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

بغداد/17 أيلول/سبتمبر/إرنا- إلتقي اليوم الإثنين، كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية 'وليد الحلي' مع السفير الإيراني لدي العراق 'إيرج مسجدي' وبحث معه في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي جري في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، شجب الحلي الهجوم علي القنصلية الإيرانية العامة في البصرة معلنا عن القبض علي عدد من العناصر الضالعة في هذا الحادث.
بدوره، أكد السفير مسجدي تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع أهالي العراق لا سيما البصرة داعيا الي الإعلان عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات القضائية المعنية ومعاقبة مرتكبي هذا الحادث.
كما التقي مسجدي أمس الإثنين، عددا من الشخصيات السياسية التركمانية في العراق كلا علي حدة وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

وليد الحلي

إيرج مسجدي

القنصلية الإيرانية العامة

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كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

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