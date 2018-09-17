كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

وخلال اللقاء الذي جري في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، شجب الحلي الهجوم علي القنصلية الإيرانية العامة في البصرة معلنا عن القبض علي عدد من العناصر الضالعة في هذا الحادث.

بدوره، أكد السفير مسجدي تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع أهالي العراق لا سيما البصرة داعيا الي الإعلان عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات القضائية المعنية ومعاقبة مرتكبي هذا الحادث.

كما التقي مسجدي أمس الإثنين، عددا من الشخصيات السياسية التركمانية في العراق كلا علي حدة وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

إنتهي**أ م د**س.ر

