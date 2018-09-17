روسيا: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التزام ايران بجميع تعهداتها

واشار ميخائيل اوليانوف الي اللقاءات التي جرت بين اعضاء الاتفاق النووي وايران علي مستوي الخبراء في الاشهر الاخيرة وقال ان اللقاء الاخير كان في 11 سبتمبر-ايلول الجاري في فيينا .

وقال أن تصريحات طهران بين حين وأخر، حول انتقال محتمل للبرنامج النووي إلي مستوي جديد، تعود إلي حقيقة عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع أطراف الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهي إشارة علي ضرورة تكثيف العمل.

وشدد بالقول 'لقد تم تحقيق تقدم معين بهذا الصدد، لكن غير كاف… وأعتقد أن تصريحات طهران من حين لآخر، بشأن افتتاح قسم جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والخروج بالبرنامج النووي إلي مستوي جديد، وما إلي ذلك. أنا شخصياً أقدر هذه القضية، كإشارة من إيران للأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة لتكثيف العمل لاستعادة التوازن بسبب الانسحاب الأميركي من هذه الصفقة، مما يعزز ، قبل كل شيء ، تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاقية'.

وفي جانب اخر أعلن مندوب روسيا الدائم لدي المنظمات الدولية في فيينا،أنه لا توجد معلومات لدي روسيا بأن إسرائيل سلمت وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار البرنامج النووي الإيراني.

وشدد بالقول ' 'إذا فعلوا ذلك، فستقوم الأمانة بتحليلها'.

انتهي**س.ر

