المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يفوز علي الفلبين

وبدأت منافسات بطولة الإتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات من أمس الأحد، في مدينة ناخون راتشاسيما التايلاندية، حيث فاز المنتخب النسوي الإيراني علي نظيره الكازاخي بنتيجة 3-2.

وكانت اللاعبة 'مهسا كدخدا' اللاعبة الأكثر تسجيلا للنقاط في المباراة مع المنتخب الفلبيني عبر تسجيلها 28 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة نظيره الأسترالي صباح غد الثلاثاء وذلك في جولته الأخيرة من التصفيات.

وستستمر منافسات بطولة الإتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات حتي 23 من ايلول- سبتمبر الحالي.

إنتهي**أ م د**س.ر

