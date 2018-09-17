العراق يضع كافة إمكانياته في متناول زوار الأربعين

وخلال الإجتماع الذي عقد بمشاركة الوفد الإيراني برئاسة الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، العميد 'مصطفي مراديان' وعدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية في العراق قال مساعد وزير الداخلية العراقي ،'نعمل علي التنسيق الأمني بين الجانبين لإقامة زيارة الأربعينية وذلك بناء علي التجارب المكتسبة من قبل الجانبين من خلال إقامة مراسم زيارة الأربعينية في الأعوام الماضية وتعزيز مختلف الجوانب المؤثرة في إنسيابية حركة الزوار من إيران الي العراق وبالعكس وتقديم الخدمات اللازمة وضمان الأمن للزوار.'

وأضاف الفريق محمد بدر' لحسن الحظ، أقيمت زيارة الأربعينية في العام الماضي في ظل ظروف جيدة جدا سادها الأمن التام لما يزيد عن 13 مليون زائر للإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف مساعد الداخلية العراقي، ان كافة الحدود الجوية والبحرية والبرية مهيأة لتعزيز إنسيابية حركة الزوار والتيسير في شؤون تقديم الخدمات اليهم.

وأشار محمد بدر، أنه في العام الماضي كانت توجد ثمة مشاكل بما في ذلك حوادث المرور والسير، ونحن نحاول هذا العام الحد منها واحتوائها عبر التخطيط اللازم.

إنتهي**أ م د**س.ر

