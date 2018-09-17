ظريف يستقبل سفراء بلجيكا وهولندا وقطر الجدد

طهران/17 أيلول/سبتمبر/إرنا- استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاثنين سفراء بلجيكا وهولندا وقطر الجدد وذلك في مستهل مهامهم سفراء معتمدين لدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدم سفراء الدول الثلاث نسخة من أوراق إعتمادهم للوزير ظريف.
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سياسي

محمد جواد ظريف

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بلجيكا وهولندا وقطر

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ظريف يستقبل سفراء بلجيكا وهولندا وقطر الجدد

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