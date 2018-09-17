مندوب ايران مساعدا لرئيس المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقه الذرية

وتم انتخاب غريب آبادي في اليوم الاول من الدورة الـ62 للموتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدا لرئيس الموتمر من مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا.

وبدأ المؤتمر اعماله صباح اليوم في فيينا اذ يعتبر اوسع موتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يشارك فيه اكثر من الفي ممثل من 169 دولة في العالم لمناقشة القضايا العامة واقرار الميزانية والخطط المستقبلية للوكالة علي اساس رؤية مجلس حكام الوكاله ومقترحاته.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' اليوم الاثنين خلال المؤتمر، ان وكالته ومنذ انعقاد الإجتماع الأخير لجمعيتها العامة، عملت علي دراسة مدي التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي ولطالما أكدت ان طهران ملتزمة تماما بتعهداتها.

ووصف مساعد رئيس الجمهورية ورئيس موسسة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الذي يزور حاليا فيينا للمشاركة في الموتمر وصف خطة العمل المشترك الشاملة بانها من اهم الهواجس الدولية وقال ان انسحاب اميركا الاحادي من هذه الخطة سيترك تاثيرا سلبيا علي السلام والامن الاقليميين والدوليين.

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