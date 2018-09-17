نقل عشرة سجناء ايرانيين من تايلندا الي ايران

كوالالمبور/17ايلول/سبتمبر/إرنا – أعلن مصدر مطّلع في السفارة الايرانية لدي بانكوك اليوم الاثنين عن نقل 10 سجناء ايرانيين الي ايران ليكملوا الفترة المتبقية من العقوبة في بلدهم.

وخلال تصريح أدلي به هذا المصدر المطلع لمراسل إرنا أضاف بأنّ سجينين تم نقلهما سابقاً من تايلندا الي ايران في شهر مارس هذا العام وقد بلغ العدد الآن 12 سجيناً.
وأعلنت السفارة الايرانية في بانكوك علي حسابها الرسمي في موقع تويتر عن انه سيتم نقل 43 سجيناً ايرانياً آخر الي البلاد قريباً بحيث يصل العدد الإجمالي لهؤلاء المنقولين الي 55 شخصاً بعد التوقيع علي مذكرة تفاهم نقل المدانين بين البلدين والتي تم توقيعها في 24 فبراير 2011 في العاصمة التايلانديه بانكوك.
ودعا مسؤول في السفارة الايرانية الناس الي عدم الإنخداع وعدم الوقوع في فخ عصابات تهريب البشر طمعاً في الإنتقال من هناك الي الدول الاوروبية عبر تزوير جوازات سفر لهم ما ينتهي بهم المطاف الي دخول السجون التايلندية.
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نقل عشرة سجناء ايرانيين من تايلندا الي ايران

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