جنوب أفريقيا تقف الي جانب إيران في فترة الحظر

وأدلت سارا دين (sara dien) بهذه التصريحات، خلال إجتماع لدراسة مجالات التعاون المشترك بين جنوب أفريقيا ومحافظة مازندران (شمال) الذي انعقد اليوم الإثنين في مقر غرفة التجارة بهذه المحافظة.

وفيما أشارت الي العلاقات السياسية الجيدة بين إيران وجنوب أفريقيا علي مر السنين، أكدت دين ضرورة اتخاذ خطوات نحو الأمام للنهوض بمستوي التبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت الي الطاقات المتوفرة لدي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي لا سيما مع محافظة مازندران بما في ذلك مجال التعدين، والسياحة، والزراعة لا سيما إنتاج مختلف أنواع الفاكهة والحمضيات والألبان.

وفي ذات السياق، أشارت الي تطلع جنوب أفريقيا لإستقطاب إستثمارات إيرانية تبلغ مائة مليار دولار خلال فترة خمس سنوات مؤكدة، ان جنوب أفريقيا تتطلع بجدية لإستقطاب الإستثمارات وإنتاج الشركات الإيرانية في جنوب أفريقيا.

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