وزير الطاقة الروسي:

ايران تتمتع بموقع مميز في أسواق الطاقة

طهران/17ايلول/سبتمبر/إرنا – قال وزير الطاقة الروسي «نو فاك» انّ ايران تتمتع بمكانة قوية في أسواق الطاقة العالمية وإنّ الحظر الأمريكي المفروض ضدها في القطاع النفطي هو خطأ ملقيا بظلال من الشك علي مدي تأثيره وإمكانية تطبيقه.

ونقل موقع 'سي ان بي سي' الخبري اليوم الاثنين عن الوزير الروسي قوله أنّ ايران بلد مصدّر للمشتقات النفطية يتعامل مع دول مختلفة معرباً عن تساؤله حول الموقف الذي ستتخذه الجهات والدول التي تتعامل مع ايران نفطياً ونوعية ردة فعلها وطريقة تطبيق هذا الحظر ونجاحه أو عدم نجاحه.
يُذكر بأنّ الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورغم المعارضة الدولية انسحب عن الإتفاق النووي وفَرَض حظراً ضد ايران متعدد الجوانب، منه حظر نفطي سيبدأ بعد ما يزيد عن شهر.
وقد واجه هذا القرار الامريكي المتفرد معارضة ومواقف غير مؤيدة من جانب بعض الدول ومنها دول الإتحاد الاوروبي بحيث أكّد مسؤولو بعض الدول علي أنهم لن يطبقوا هذا الحظر وطالبت بعض الدول باستثنائها من شمول وتداعيات هذا الحظر النفطي.
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ايران تتمتع بموقع مميز في أسواق الطاقة

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