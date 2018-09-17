أمانو يؤكد التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي

لندن/17 أيلول/سبتمبر/إرنا- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو'، ان وكالته ومنذ انعقاد الإجتماع الأخير لجمعيتها العامة، عملت علي دراسة مدي التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي ولطالما أكدت ان طهران ملتزمة تماما بتعهداتها.

وأدلي أمانو بهذه التصريحات اليوم الإثنين، في اليوم الأول من الإجتماع الثاني والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا: ان تنفيذ إيران التام لتعهداتها في هذا السياق، ذو أهمية بالغة.
وكان أمانو قد قال الأسبوع الماضي في سياق متصل، مخاطبا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان إيران ملتزمة تماما بتعهداتها وفقا للإتفاق النووي مضيفا: ان الوكالة تواصل التحقق والتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني وعدم استخدام المواد النووية لأغراض عسكرية وذلك بناء علي إتفاقية قواعد السلامة والأمان.
وجاءت تصريحات أمانو هذه في سياق تأكيد هذه الوكالة رسميا في الثامن من آب/أغسطس التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير وللمرة الثانية عشرة منذ تنفيذ الإتفاق النووي وللمرة الثانية بعد إنسحاب أميركا من هذا الإتفاق، 'ان إجراءات ونشاطات إيران النووية تتفق تماما مع هذا الإتفاق الدولي'.
وبالتزامن، يزور فيينا، مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 'علي أكبر صالحي' وذلك، بهدف حضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والتقي صالحي اليوم الاثنين علي هامش هذا الإجتماع، رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية 'الكسي ليخاتشوف' في فيينا وبحث معه في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
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يوكيا أمانو

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أمانو يؤكد التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي

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