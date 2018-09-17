بمشاركة موغريني؛

نيويورك تستضيف اجتماع الاطراف المعنية بالاتفاق النووي

موسكو/17ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلنت وكالة انباء تاس الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي ان ممثلي الدول المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ماعدا امريكا سيجتمعون في 24 ايلول /سبتمبر الجاري في نيويورك.

واضافت الوكالة ان الاطراف المعنية بهذا الاتفاق هي روسيا و الصين و بريطانيا و فرنسا و المانيا وايران علي ان يعقد الاجتماع بينها علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
واوضحت ان المشاركين في الاجتماع سيتباحثون حول السبل الكفيلة بالحفاظ علي الاتفاق النووي بعد انسحاب امريكا منه و كذلك مواجهة اعادة العقوبات الامريكية علي ايران .
هذا و كان مندوب روسيا الدائم لدي الامم المتحدة 'فاسيلي نبنزيا' قد اعلن ان وزير الخارجية الروسي سيشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران المقرر عقده في 26 ايلول /سبتمبر الجاري برئاسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
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موغريني

الاتغاق النووي

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نيويورك تستضيف اجتماع الاطراف المعنية بالاتفاق النووي

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