نيويورك تستضيف اجتماع الاطراف المعنية بالاتفاق النووي

واضافت الوكالة ان الاطراف المعنية بهذا الاتفاق هي روسيا و الصين و بريطانيا و فرنسا و المانيا وايران علي ان يعقد الاجتماع بينها علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

واوضحت ان المشاركين في الاجتماع سيتباحثون حول السبل الكفيلة بالحفاظ علي الاتفاق النووي بعد انسحاب امريكا منه و كذلك مواجهة اعادة العقوبات الامريكية علي ايران .

هذا و كان مندوب روسيا الدائم لدي الامم المتحدة 'فاسيلي نبنزيا' قد اعلن ان وزير الخارجية الروسي سيشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران المقرر عقده في 26 ايلول /سبتمبر الجاري برئاسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

انتهي**1110** 1718

