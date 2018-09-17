عضو مجموعة الصداقة الصينية–الايرانية:

لايران امكانيات كبيرة للمشاركة في طريق الحرير الجديد

بكين/17ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد عضو مجموعة الصداقة الصينية – الايرانية ' لي تشانغ جين' ان لدي طهران امكانيات كبيرة يمكن استثمارها للمشاركة في طريق الحرير الجديد الا انه لم يتم توظيف هذه الامكانيات بشكل كامل.

وفي حديث لمراسل ارنا وصف جين اليوم الاثنين، طريق الحرير بانه طريق تاريخي يمكن استخدامه للتواصل بين الحضارتين الايرانية و الصينية من خلال اعتماد سبل مبدعة في التاريخ المعاصر.
واضاف ان انشاء طريق الحرير الجديد يوفر فرصا عديدة للصين و باقي الدول المرتبطة بهذا الطريق سيما ايران موكدا انه بامكان ايران الافادة من هذه الفرص للمشاركة في مشاريع البني التحتية.
واكد ان طريق الحرير بحاجة الي ايران اكثر من أي دولة اخري لما تتمتع به من موقع مميز لترانزيت السلع كما اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ علي الدور البارز الذي يمكن أن تلعب ايران في تطوير هذا المشروع.
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سياسي

ايران و الصين

طريق الحرير

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لايران امكانيات كبيرة للمشاركة في طريق الحرير الجديد

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