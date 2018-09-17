لايران امكانيات كبيرة للمشاركة في طريق الحرير الجديد

وفي حديث لمراسل ارنا وصف جين اليوم الاثنين، طريق الحرير بانه طريق تاريخي يمكن استخدامه للتواصل بين الحضارتين الايرانية و الصينية من خلال اعتماد سبل مبدعة في التاريخ المعاصر.

واضاف ان انشاء طريق الحرير الجديد يوفر فرصا عديدة للصين و باقي الدول المرتبطة بهذا الطريق سيما ايران موكدا انه بامكان ايران الافادة من هذه الفرص للمشاركة في مشاريع البني التحتية.

واكد ان طريق الحرير بحاجة الي ايران اكثر من أي دولة اخري لما تتمتع به من موقع مميز لترانزيت السلع كما اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ علي الدور البارز الذي يمكن أن تلعب ايران في تطوير هذا المشروع.

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