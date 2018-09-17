مسئول في محافظة خراسان: لا توجد اي مشكلة في تصدير السلع الي افغانستان

مشهد/17ايلول/سبتمبر/ارنا- بعد اغلاق دائرة الجمارك في ولاية 'فراه' الافغانية اعلن رئيس دائرة التجارة الخارجية في موسسة الصناعة و المناجم و التجارة في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) ان رجال الاعمال يمكنهم استخدام معبر دوغارون الحدودي لتصدير السلع الي هذه الدولة الجارة مؤكدا إنه لا توجد اي مشكلة في هذا المجال.

واضاف 'محمد علي امير فخريان' اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا ، ان الحكومة الافغانية اصدرت بيانيا اعلنت فيه منع استيراد اربع سلع ايرانية تشمل المشتقات النفطية و البلاط و السراميك و الاسمنت و الحديد بشكل مؤقت عازية سبب هذه المبادرة إلي الكشف عن ظاهرة الفساد في دائرة الجمارك في ولاية فراه .
واكد ان المستشار التجاري الايراني في افغانستان إلي جانب منظمة تنمية التجارة الايرانية يتابعان هذا الموضوع .
واوضح ان الحكومة الافغانية لم تفرض قيودا علي استيراد السلع من باقي المعابر الحدودية بما فيها دوغارون لذلك ان رجال الاعمال قادرن علي استخدام هذه المعابر لتصدير السلع الي افغانستان.
واكد ان افغانستان هي الوجهة الاولي لتصدير السلع من خراسان الرضوية.
وتقع دائرة جمارك دوغارون علي بعد 18 كيلومترا من الحدود الايرانية و الافغانية .
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اقتصاد

تصدير السلع

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خراسان الرضوية

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مسئول في محافظة خراسان: لا توجد اي مشكلة في تصدير السلع الي افغانستان

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