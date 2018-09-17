مسئول في محافظة خراسان: لا توجد اي مشكلة في تصدير السلع الي افغانستان

واضاف 'محمد علي امير فخريان' اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا ، ان الحكومة الافغانية اصدرت بيانيا اعلنت فيه منع استيراد اربع سلع ايرانية تشمل المشتقات النفطية و البلاط و السراميك و الاسمنت و الحديد بشكل مؤقت عازية سبب هذه المبادرة إلي الكشف عن ظاهرة الفساد في دائرة الجمارك في ولاية فراه .

واكد ان المستشار التجاري الايراني في افغانستان إلي جانب منظمة تنمية التجارة الايرانية يتابعان هذا الموضوع .

واوضح ان الحكومة الافغانية لم تفرض قيودا علي استيراد السلع من باقي المعابر الحدودية بما فيها دوغارون لذلك ان رجال الاعمال قادرن علي استخدام هذه المعابر لتصدير السلع الي افغانستان.

واكد ان افغانستان هي الوجهة الاولي لتصدير السلع من خراسان الرضوية.

وتقع دائرة جمارك دوغارون علي بعد 18 كيلومترا من الحدود الايرانية و الافغانية .

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