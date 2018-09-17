الافغان يحتجون علي منع استيراد السلع من ايران

طهران/17ايلول/سبتمبر/ارنا- اعتصم مئات من المواطنين الافغان في ولاية 'فراه' احتجاجا علي منع استيراد بعض السلع الايرانية داعين إلي اعادة فتح دائرة الجمارك الحدودية في الولاية لاستيراد هذه السلع.

ودعا المحتجون الحكومة الافغانية التي فرضت قيودا علي استيراد اربع سلع ايرانية الي مواجهة الفاسدين سيما في مدينة شيخ ابونصر الحدودية و احالتهم الي الاجهزة القضائية بدلا من فرض القيود علي السلع الايرانية.
وحمل المحتجون بمن فيهم رجال الاعمال و اصحاب الصناعات في ولاية فراه لافتات دعوا فيها الي رفع القيود عن استيراد السلع الايرانية التي تلبي 85 في المئة من حاجات اهالي الولاية.
يذكر ان الحكومة الافغانية اصدرت امس الاحد بيانا اعلنت فيه فرض قيود علي السلع الايرانية بما فيها النفط و الحديد و الاسمنت و السراميك .
وشارك في هذه الاحتجاجات رئيس مجلس ولاية فراه ' فريد بخت ور' دعما لمطالب المحتجين.
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الافغان يحتجون علي منع استيراد السلع من ايران

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