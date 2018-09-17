صالحي يلتقي رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية في فيينا

وثمّن صالحي خلال اللقاء للجانب الروسي تعاونه المتنامي النووي السلمي مع ايران معلناً عن رغبة منظمته في التعاون العلمي والدراسي والتنموي في مجال الطاقة النووية وأساليب توظيفها السلمية في شتي المجالات وقد لقت هذه الرغبة الايرانية ترحيباً من الجانب الروسي.

كما تطرق الجانبان الي مناقشة أحدث ما آلت اليه مشاريع المفاعلات النووية الجديدة قيد الإنشاء والتي ستبدأ عمليات إنشاء وحدة ثانية منها وسط العام القادم (2019) بعد مرور سنتين من القيام بالإجراءات التمهديدية فضلاً عن خوض الجانبين نقاشاً في موضوع انتاج نظائر اليورانيوم المستقرّة المؤهّلة للتوظيف في المجالات الطبية والصناعية.

هذا وتحدّث الطرف الروسي والايراني خلال الإجتماع حول إمكانية تأسيس مختبرات ذات صلة بهذه النشاطات النووية السلمية.

وجدّد رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية تأكيده علي دعم بلاده للإتفاق النووي منوهاً الي زيارة الرئيس بوتين الأخيرة لطهران واصفاً اياها بأنها كانت زيارة ناجحة.

ودعا ليخاتشوف الي تمتين العلاقات الثنائية في القطاع النووي بين البلدين و رحّب بذلك، معلناً استعداد الشركات الروسية بالتعاون مع منظمة الطاقة النووية الايرانية لتأسيس مفاعل نووي متوسط الانتاج لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

علماً بأنّ الإجتماع الثاني والستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية سيبدأ اليوم الاثنين وسيستمر لأربعة أيام في فيينا سترفع الوكالة خلاله أحدث تقرير لها عن التزام ايران بتعهداتها الواردة في الإتفاق النووي.

انتهي** ع ج** 1837

