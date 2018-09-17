حاكم مدينة قصرشيرين:

معبر برويزخان الحدودي يحظي باهمية استراتيجية لايران و العراق

قصرشيرين/17ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن حاكم مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه (غرب) ان معبر برويزخان الحدودي يعد احد اهم المعابر الحدودية بين ايران والعراق و يحظي باهمية استراتيجية لكلا البلدين.

وخلال لقائه وفد عراقي برئاسة رئيس دائرة كرميان في اقليم كردستان العراق، اضاف 'مراد علي تاتار' اليوم الاثنين انه نظرا الي الاهمية التي يتمتع به هذا المعبر فاننا نعمل علي استخدامه لتوثيق التعاون و التبادل الاقتصادي مع العراق.
واكد ان برويزخان يعد احد اكبر المعابر الحدودية التي تستخدمها ايران لتصدير السلع الي العراق وانطلاقا من اهميته نعمل علي تعزيز التعاون فيه و تسوية المشاكل الحدودية في اقرب فرصة ممكنة داعيا الي تعيين ممثلين من ايران و العراق للتنسيق و تسوية هذه المشاكل.
من جانبه اشارعبدالله نوري عبدالله رئيس دائرة كرميان في اقليم كردستان العراق الي ما يتمتع به معبر برويز خان من ميزات اقتصادية كبيرة داعيا الي الافادة من كافة الامكانيات المتوفرة فيه بافضل شكل.
واوضح ان المشاكل الحدودية المتبقية بين الجانبين يجب تسويتها من خلال التعاون المشترك علي وجه السرعة معلنا استعداده لعقد اجتماع مع الجانب الايراني في هذا المجال.
يذكر ان مدينة قصرشيرين الحدودية تقع غرب محافظة كرمانشاه و يبلغ طول حدودها المشتركة مع العراق 186 كيلومترا و تعد احد اهم مدن غرب البلاد لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع العراق و اقليم كردستان .
و تحول معبر برويزخان و خسروي الحدوديان في قصرشيرين، هذه المدينة الي مركز للانشطة الاقتصادية بما فيها تبادل السلع بين ايران و العراق.
و يشهد معبر برويز خان مرور 800 الي الف شاحنة يوميا نحو العراق و اقليم كردستان حاملة مختلف السلع بما فيها الفواكة و المجففات و مواد البناء و الاجهزة المنزلية .
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اقتصاد

برويز خان

ايران و العراق

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معبر برويزخان الحدودي يحظي باهمية استراتيجية لايران و العراق

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