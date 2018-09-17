مجلس النواب يوجه رسالة الي غوتيريس تتصل بجرائم دول العدوان علي اليمن

طهران /17 ايلول/سبتمبر / ارنا - وجه مجلس النواب اليمني رسالة إلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .. جدد فيها مخاطبته بشأن الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان، خاصة ما تقوم به السعودية من أفعال إجرامية باحتلالها لمحافظة المهرة، ما يدل علي النوايا المبيتة تجاه الأراضي اليمنية إلي جانب استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الاعتداء علي المواطنين في عدد من المحافظات، خاصة ما يجري من اعتداء آثم علي المواطنين والمنشآت في الساحل الغربي.

وطالب مجلس النواب، أمين عام الأمم المتحدة بالضغط علي دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات من أجل إيقاف العدوان علي اليمن ورفع الحصار وفك الحظر علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنها مطار صنعاء الدولي.
وتضمن طلب أعضاء مجلس النواب في رسالتهم التأكيد مجدداً علي هذا الطلب ليس من منطلق الضعف ولكن من موقع المسؤولية الوطنية بما يجنب الشعب اليمني الآثار السلبية التي تلحق الضرر به وغيرها من الآثار السلبية.
وأكدت الرسالة أن الحرب العدوانية والحصار تسببا في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة في أوساط المواطنين في ظل انعدام المواد الغذائية والدوائية، بالإضافة إلي زيادة معاناة المواطنين بتوسع رقعة الفقر والمجاعة.
وأعرب نواب الشعب اليمني في الرسالة عن الأمل في صحوة الضمير الإنساني العالمي لما يعانيه الشعب اليمني من عدوان بالاستجابة لمطالبه الضرورية والمشروعة.
المصدر : المسيرة نت
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مجلس النواب يوجه رسالة الي غوتيريس تتصل بجرائم دول العدوان علي اليمن

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