180 مدينة في العالم متصلة بشبكة المدن المبدعة

وفي كلمة له في المجلس الثقافي التابع للمجلس البلدي لمدينة يزد (وسط) أضاف ناموَر بأنّ الابداع في هذا النطاق يضم الإبداع في الصناعات اليدوية والفنون الشعبية والإعلام والسينما والصناعات الغذائية والأدب والموسيقي بناء علي تسمية منظمة اليونسكو لهذا النوع من الإبداع.

وأعرب ناموَر عن أمله بأن تنضم باقي المدن الايرانية الي شبكة المدن المبدعة كي يتسني لها الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الثقافة والفن لمثل هذه المدن.

وقد تأسست شبكة المدن المبدعة لليونسكو عام 2004 والتي وفّرت الفرصة لمدن لعالم كي تتعاون مع المنظمة في توثيق الإبداع.

وأضاف نامور بأنّ أولويات هذه المنظمة تتمثل في التنمية المستدامة للمدن وحماية البيئة والحفاظ علي التنوع الثقافي والاهتمام بالثقافة مؤكداً علي متابعة لجنته لقضية المياه كقضية مستحدثة لا تقتصر علي ايران.

من جهه اخري أشار رئيس المجلس البلدي لمدينة يزد غلام علي سفيد الي الخصائص البارزة لهذه المدينة مذكراً بأنّ مدينة يزد تتمتع بتراث ثقافي غني ومعالم طبيعية وسياحية وهي المدينة ذات النسيج التاريخي منقطع النظير والحيّ في العالم والمدينة ذات المعالم الاثرية التي يعود تاريخها الي قبل الاسلام وذات المعمارية الاسلامية وهي اولي مدينة مبنية من اللبنة وثاني مدينة تاريخية شهيرة في العالم.

وقد تمّ توثيق 200 هكتار من البناء القديم لمدينة يزد في منظمة اليونسكو العام الماضي . وتعد يزد مليونا و138 الف نسمة يعيش 85 بالمائة منهم في المدن والباقي في القري.

انتهي** ع ج** 1718

