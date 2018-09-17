ترانزيت 8.5 مليون طن من المشتقات الحيوانية من حدود بازركان

واضافت فاطمه ايرم اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، إنه و بعد التاكد من تطابق المعايير الصحية علي هذه المشتقات الحيوانية تم ترانزيتها الي جمهورية آذربيجان و تركمانستان و طاجيكستان و العراق و افغانستان و قرغيزيا و باكستان و اوزبكستان .

واوضحت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد جسرا ترانزيتيا بين الدول الغربية و اسيا و تسهم في تسهيل التجارة الاقليمية.

وتابعت قائلة انه تم استيراد 6 ملايين و 838 الفا و 638 كيلوغراما من مختلف انواع المشتقات الحيوانية عن طريق الحجر الصحي في معبر بازكان الحدودي من مختلف الدول بما فيها النمسا و المانيا و تركيا و مصر و اليابان و فرنسا و هنغاريا.

واضافت ان السلع المستوردة تتوزع بين الفيتامينات و المكملات الدوائية و اعلاف الحيوانات و البيض و طعام الاسماك و عقاقير الحيوانات و كذلك المشتقات البيولوجية.

يذكر ان معبر بازركان الحدودي يعد بوابه ايران نحو الدول الاووربية و يقع علي بعد كيلومتر واحد من مدينة بازركان في ماكو التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب).

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