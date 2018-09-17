ترانزيت 8.5 مليون طن من المشتقات الحيوانية من حدود بازركان

اروميه/17ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلنت رئيسة دائرة الطب البيطري في مدينة ماكو (شمال غرب) انه تم اصدار تراخيص لترانزيت 8.5 مليون طن من المشتقات الحيوانية في العام الايراني الجاري (بدأ في 20 مارس 2018).

واضافت فاطمه ايرم اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، إنه و بعد التاكد من تطابق المعايير الصحية علي هذه المشتقات الحيوانية تم ترانزيتها الي جمهورية آذربيجان و تركمانستان و طاجيكستان و العراق و افغانستان و قرغيزيا و باكستان و اوزبكستان .
واوضحت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد جسرا ترانزيتيا بين الدول الغربية و اسيا و تسهم في تسهيل التجارة الاقليمية.
وتابعت قائلة انه تم استيراد 6 ملايين و 838 الفا و 638 كيلوغراما من مختلف انواع المشتقات الحيوانية عن طريق الحجر الصحي في معبر بازكان الحدودي من مختلف الدول بما فيها النمسا و المانيا و تركيا و مصر و اليابان و فرنسا و هنغاريا.
واضافت ان السلع المستوردة تتوزع بين الفيتامينات و المكملات الدوائية و اعلاف الحيوانات و البيض و طعام الاسماك و عقاقير الحيوانات و كذلك المشتقات البيولوجية.
يذكر ان معبر بازركان الحدودي يعد بوابه ايران نحو الدول الاووربية و يقع علي بعد كيلومتر واحد من مدينة بازركان في ماكو التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب).
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اقتصاد

المشتقات الحيوانية

بازكان

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ترانزيت 8.5 مليون طن من المشتقات الحيوانية من حدود بازركان

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