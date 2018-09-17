الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

وخلال اتصال هاتفي تلقاه الحلبوسي من نظيره الايراني الدكتور علي لاريجاني، الاحد، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي لدورته الرابعة، اعرب-بحسب وكالة الفرات نيوز الخبرية-عن 'تقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية، وشكره لتهنئة لاريجاني، ومضيفاً أن الشعب والنواب في البرلمان العراقي، يعربون عن تقديرهم لدعم ايران للعراق دون تردد سابقاً وحالياً، ولاسيما فيما يخص تحرير العراق من إرهاب داعش'.

واشار رئيس البرلمان العراقي الجديد الي 'ان نواب البرلمان العراقي، يعربون عن احتجاجهم علي ممارسة إي ضغوط وعقوبات اقتصادية ضد ايران، معتبراً أن هذه العقوبات غير منصفة ومؤكدا ان بغداد ستكون إلي جانب الشعب الايراني، وانها مستعدة للوقوف إلي جانب طهران لإعادة الأمن والاستقرار إلي المنطقة'.

في ذات الوقت، وجه الحلبوسي دعوة رسمية لرئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني لزيارة العراق.

وتجدر الاشارة الي ان رئيس تحالف (الانبار هويتنا) ومحافظ الانبار محمد الحلبوسي، نجح في الحصول علي 169 صوتا من بين اصوات مجلس النواب العراقي البالغة 329 من اجل تولي رئاسة مجلس النواب لدورته الرابعة(2018-2022)، متغلبا علي منافسيه الاخرين بفارق كبير من الاصوات خلال جلسة البرلمان الجديد التي عقدت يوم السبت، والتي شهدت ايضا انتخاب عضو تحالف سائرون حسن الكعبي نائبا اول لرئيس البرلمان، فيما تم في وقت لاحق انتخاب رشيد الحداد نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

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