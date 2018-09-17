شرطة كربلاء تنفي حدوث مشاجرة بين زوار ايرانيين وعراقيين

كربلاء / 17 ايلول / سبتمبر /ارنا-
نفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة امس الاحد حدوث مشاجرة بين زوار ايرانين وعراقيين .

وذكر مدير اعلام شرطة كربلاء علاء الغانمي ان قيادة الشرطة تنفي خبر مشاجرة نشرتها قناة الشرقية بين العراقيين والايرانين علي أساس انها حدثت في محافظة كربلاء .
واضاف اننا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً ولَم تسجل لدينا اي حادث من هذا النوع ولا يوجد اَي مصاب او اَي شكوي.
ولفت الغانمي بان لنا حق الرد قضائيا علي مثل هكذا اخبار وعلي القنوات الفضائية توخي الدقة في نشر الاخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.
وكانت قناة الشرقية ذات التوجهات البعثية والسعودية قد بثت خبرا زعمت فيه حدوث شجار بين زوار ايرانيين وعراقيين في احد شوارع كربلاء المقدسة.
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شرطة كربلاء تنفي حدوث مشاجرة بين زوار ايرانيين وعراقيين

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