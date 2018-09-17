مصرع شخص واصابة 7 آخرین فی حادث انهیار بمنجم جنوب شرق ایران

كرمان / 17 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مدیر مركز الحوادث والطوارئ الطبیة فی محافطة كرمان جنوب شرق ایران بانه اثر حادث انهیار فی منجم 'آب نیل' للفحم الحجری لقی عمال مصرعه واصیب 7 اخرون

وقال محمد صابری فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الاحد ان هذه الحادثة وقعت عصر الاحد حیث توجهت علي الفور 3 سیارات اسعاف لنقل الجرحي.
واضاف، ان احد العمال توفی فی مكان الحادث نظرا لشدة الاصابة التی لحقت به وعولج اثنان میدانیا فیما نقل الجرحي الخمسة الاخرون الي مستشفي 'الشهید باهنر' فی مدینة كرمان بواسطة سیارات الاسعاف وسیارات خصوصیة.
واوضح بان احد العمال الجرحي الذین نقلوا الي المستشفي، قد غادر المستشفي بعد تلقیه العلاج اللازم فیما رقد الاخرون لمتابعة العلاج.
یذكر ان منجم 'آب نیل' یقع علي بعد 20 كم من مركز المحافظة كرمان ویدار من قبل القطاع الخاص.
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مصرع شخص واصابة 7 آخرین فی حادث انهیار بمنجم جنوب شرق ایران

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