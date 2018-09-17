سنثبت عمق الاخوة بين ايران والعراق مرة اخري في مراسم الاربعين

وخلال زيارتهم امس الاحد لمقر اقامة القنصل الايراني في النجف، اكد رؤساء عشائر النجف الاشرف بان الشعب الايراني سيري مرة اخري مشاعر المحبة وحسن الضيافة من لدن العراقيين تجاه زوار الامام الحسين (ع) في مراسم الاربعين.

يتبع ** 2342

