رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بين ايران والعراق مرة اخري في مراسم الاربعين

النجف الاشرف / 17 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد عدد من رؤساء العشائر الكبري في مدينة النجف الاشرف بان الممارسات المثيرة للفرقة لن تفلح، مشددين علي ان مراسم اربعينية العام الجاري ستكون مرة اخري مظهرها لعمق الاخوة بين الشعبين الايراني والعراقي.

وخلال زيارتهم امس الاحد لمقر اقامة القنصل الايراني في النجف، اكد رؤساء عشائر النجف الاشرف بان الشعب الايراني سيري مرة اخري مشاعر المحبة وحسن الضيافة من لدن العراقيين تجاه زوار الامام الحسين (ع) في مراسم الاربعين.
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سنثبت عمق الاخوة بين ايران والعراق مرة اخري في مراسم الاربعين

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