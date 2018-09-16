البنك المركزي: النمو الاقتصادي بلغ 1.8 بالمئة خلال 3 شهور

وتشير بيانات البنك المركزي ان اجمالي الناتج المحلي بلغ في الاشهر الثلاثة نحو 167 الفا و 670 مليار تومان مما سجل زيادة نحو 1.8 عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الايراني الفائت.

وقال البنك المركزي ان القطاع الزراعي حقق نموا بنسبة 0.3 بالمئة والنفطي بنسبة 5.2 بالمئة والمناجم بنسبة 4 بالمئة والخدمات بنسبة 1.1 بالمئة والصناعة بنسبة - 1.5 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الاولي من العام الايراني الجاري.

وهذه البيانات تمت من دون احتساب عوائد النفط.

وغالبا ما يعود الانخفاض في النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام الي التأثيرات الناجمة عن تداعيات ارتفاع اسعار العملات الاجنبية في الاسواق الايرانية في الاونة الاخيرة.

انتهي**س.ر

